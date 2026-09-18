В липецком Ельце из-за падения БПЛА на территорию нефтебазы эвакуировали жителей

Обломки беспилотного летательного аппарата в ночь на 17 сентября упали на территорию бывшей нефтебазы в Ельце Липецкой области. На месте происшествия специалисты выявили неразорвавшуюся боевую часть. В целях обеспечения безопасности жителей прилегающих домов эвакуировали. Об этом сообщил глава города Вячеслав Жабин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Территорию нефтебазы оцепили сотрудники полиции. Обезвреживание боевой части запланировано на утро 18 сентября.

Эвакуированным жителям рекомендовали временно остаться у родственников или в пункте временного размещения, развернутом в гимназии № 97 на улице Клубной, 10. Возвращение в жилые дома ограничено до завершения работ и получения соответствующего разрешения специалистов. Городские власти призывают жителей не приближаться к оцепленной зоне.

UPD: Господин Жабин в 10:17 в своем Telegram-канале сообщил, что специалисты успешно извлекли фрагменты беспилотника. Их везут на специализированный полигон для уничтожения. Оцепление вокруг бывшей нефтебазы снято, жителям разрешается вернуться в свои дома.

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 147 атакам со стороны ВСУ. В Шебекинском округе погиб мирный житель. Еще 14 человек, включая подростка, получили ранения в Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах.

Кабира Гасанова