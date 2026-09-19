Половина избирателей проголосовала на выборах горсовета Уфы

За 18 и 19 сентября явка на выборах депутатов горсовета Уфы достигла 53,23%, говорится в ГАС «Выборы». Проголосовали 427,3 тыс. жителей Уфы.

В первые семь часов, как сообщал «Ъ-Уфа», на участки пришли около 139,8 тыс. человек. В следующие пять часов — менее 115,7 тыс. избирателей. На второй день выборов с 8:00 до 15:00 проголосовали менее 84,4 тыс. уфимцев. Наконец, вечером субботы (с 15:00 до 20:00) — менее 87,5 тыс. человек.

Самая высокая явка — в первом (Демском) округе: 60,8%; самая низкая — в 13-м (в районе ГДК): 40,33%.

Идэль Гумеров