Явка на выборы в горсовет Уфы за первые семь часов составила 17,4%

По состоянию на 15:00 по местному времени в выборах депутатов горсовета Уфы приняли участие около 139,8 тыс. человек, что составляет 17,42% от общей численности избирателей, следует из данных ЦИК РФ.

Среди 18 одномандатных округов лидером является округ №4, включающий большую часть Черниковки: там проголосовали 21,16% избирателей. На втором месте — соседний третий округ (Шакша и Зауфимье).

Самая низкая явка — 13,55% — в шестом округе (юго-восток Зеленой рощи).

На предыдущих выборах горсовета Уфы, которые состоялись в сентябре 2021 года, явка в первые семь часов по всем округам была ниже 14,3%.

Идэль Гумеров