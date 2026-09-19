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Явка избирателей в «тюменской матрешке» на выборах в Госдуму превысила 42%

На выборах депутатов Госдумы IX созыва в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, на второй день голосования явка превысила 42%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 15:00.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

  • На юге Тюменской области явка составила 44,39%,
  • в Югре — 42,21%,
  • на Ямале — 55,87%.

На выборах в Тюменскую областную думу явка составила 45,02%.

В выборах в Госдуму участвуют 123 кандидата от регионов «тюменской матрешки». В течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00 работают 2 009 избирательных участков. Проголосовать могут свыше 2,7 млн избирателей. За выборами следят около 5 тыс. наблюдателей. От применения механизма дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах «тюменской матрешки» отказались.

Павел Миняев

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