В Ижевске вручили кафтан оружейника создателю снайперской винтовки Чукавину

Разработчик снайперской винтовки и ведущий инженер-конструктор оборонного концерна «Калашников» Андрей Чукавин стал ижевским кафтанщиком. На День оружейника 19 сентября ему вручили символический наградной «мастерской кафтан», сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева напарво: Андрей Чукавин и председатель правления удмуртской общественной организации «Генеральское собрание» Сергей Панов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Слева напарво: Андрей Чукавин и председатель правления удмуртской общественной организации «Генеральское собрание» Сергей Панов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Получить легендарный кафтан — большая честь для меня. Я благодарен предприятию и соратникам-конструкторам, вместе с которыми мы продолжаем дело наших прославленных предшественников, потому что оружие не создается в одиночку»,— цитирует Андрея Чукавина пресс-служба концерна.

Под руководством Андрея Чукавина разработали 7,62 мм снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). С 2023 года она серийно выпускается концерном «Калашников». В марте 2026-го ее приняли на вооружение органы внутренних дел РФ.

С 1819 по 1915 год за исключительные заслуги и мастерство работников Ижевского оружейного завода награждали темно-зелеными кафтанами с золотыми галунами и черными цилиндрами. «Получить этот знак отличия можно было только по императорскому указу, поэтому “кафтанщики” считались заводской элитой и пользовались заслуженным уважением горожан»,— говорится в сообщении.

С 2002 года возродили традицию вручения «мастерских кафтанов» как знака отличия. Тогда же число ижевских «кафтанщиков» пополнил создатель автоматического стрелкового оружия Михаил Калашников. В 2022 году свой кафтан получил и автор боевого пистолета Владимир Ярыгин.