Снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение ОВД России

7,62 мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства концерна «Калашников» принята на вооружение органов внутренних дел России, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

СВЧ предназначена для поражения живой силы и небронированных транспортных средств противника на дальностях до 1000 м. Винтовка имеет регулируемое усилие спуска и совместимость с современными прицелами, устанавливаемыми на планку Пикатинни. Масса винтовки составляет 4,8 кг, длина — 1170 мм, длина ствола — 620 мм.

Напомним, концерн «Калашников» выполнил годовой контракт по изготовлению и отгрузке снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) основному заказчику в полном объеме. Новый портфель государственных и экспортных соглашений на 2026 год предполагает наращивание производства СВЧ в несколько раз.

Анастасия Лопатина