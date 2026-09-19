В Татарстане с начала года введено 2,85 млн кв. м жилья. Таким образом годовой план строительства выполнен на 90%. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин.

По линии коммерческого строительства сдано 90% запланированного объема — 106 многоквартирных домов общей площадью свыше 942 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки план выполнен на 74%: достроены 38 домов площадью более 111 тыс. кв. м.

В сфере индивидуального жилищного строительства сдано 1,8 млн кв. м, то есть 91% плана.

По данным Банка России, на 1 августа 2026 года задолженность застройщиков Татарстана, использующих эскроу-счета в долевом строительстве, достигла 317,7 млрд руб.

Анар Зейналов