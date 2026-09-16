Долг застройщиков Татарстана достиг 317,7 млрд рублей

Задолженность застройщиков Татарстана по проектному финансированию на 1 августа достигла 317,7 млрд руб. Это максимальное значение с начала года, сообщает РБК Татарстан.

За июль показатель вырос на 10,3 млрд руб. (+3,4%), а с начала года — на 44,2 млрд руб. (+16%). За год задолженность увеличилась на 30,7%, или 74,7 млрд руб. На 1 августа прошлого года она составляла 243 млрд руб.

При этом количество действующих кредитных договоров застройщиков сократилось почти вдвое. На начало августа их было 242 против 543 в начале июля.

Сумма действующих кредитных договоров, напротив, достигла 797,5 млрд руб. За месяц она выросла на 45,7 млрд руб., или на 6%.

Анна Кайдалова