Нефтедобыча упирается в цифру

В Тюмени с 14 по 17 сентября прошел юбилейный промышленно-энергетический форум TNF-2026. Он впервые получил официальный международный статус. В рамках форума было проведено свыше 50 деловых мероприятий, подписано порядка 20 соглашений о межрегиональном сотрудничестве и технологическом партнерстве, а также запущены ресурсные испытания первого полностью российского газотурбинного двигателя ТМ16. Ключевыми темами форума стали цифровизация ТЭК, импортозамещение и инновационные разработки для сложных месторождений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нефтегазовый форум в Тюмени прошел в 15-й раз. Участие в форуме приняли 18 тыс. человек. В выставочной зоне свои стенды представили 70 компаний, а в рамках деловой программы прошло более 50 мероприятий. Главной темой форума в этом году стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства».

В этом году форум впервые приобрел статус международного — постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Координацию мероприятия передали Министерству промышленности и торговли РФ.

Новый статус упростил участие иностранных делегаций: МИД получил поручение выдавать визы участникам и гостям форума без взимания сборов. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, международный статус — это «и большая ответственность, и признание успехов». По его словам, главной задачей форума остается достижение практических результатов для развития промышленности и обеспечения энергетической безопасности страны.

На уличной зоне выставки разместилась техника российского производства: легковые автомобили, машины для дорожных работ и погрузчик с дистанционным управлением. На выставке «Просто о нефти» рассказывали о ее добыче. Участники форума могли познакомиться с образцами и поиграть в интерактивных зонах, симулирующих управление автомобилем и полет беспилотника.

В основной части экспозиции отдельная зона была посвящена беспилотным технологиям и роботизации. Российские компании представили образцы антропоморфных роботов, промышленные дроны для автономного сканирования и диагностики объектов в ограниченных пространствах. Демонстрировали и средства защиты предприятий от атак дронов.

Основную часть экспозиции заняли технологии для нефтедобычи и переработки. На стенде ХМАО представили гуаровую камедь, производимую в Нижневартовске. Этот продукт применяется при гидроразрыве пластов (ГРП). Уникальность технологии в том, что это единственное в России предприятие по переработке гуара, а сама продукция дешевле химических аналогов и наносит меньше вреда окружающей среде

Группа компаний «БурСервис» третий год подряд выступила генеральным партнером форума и представила на стенде оборудование для бурения и работ в скважинах. Среди экспонатов — устройства для герметизации устья скважины, инструменты для спуска обсадных колонн, оборудование для отбора керна, расширители ствола скважины и системы телеметрии.

Отдельно на форуме представили ИТ-трек. Оператор связи МТС продемонстрировал российские защищенные смартфоны и технологию промышленного 5G. На стенде холдинга «Т1» представили новое поколение АСУ ТП для крупных объектов, которое, по словам разработчиков, не имеет локализованных аналогов и обеспечивает противоаварийную защиту.

Одним из главных практических итогов форума стало четырехстороннее соглашение о расширении межрегионального Нефтегазового кластера: к проекту присоединилась Югра, объединив усилия с Тюменской областью и Ямалом.

На полях TNF было подписано порядка 20 соглашений и дорожных карт, в том числе о сотрудничестве Тюменской области со структурой «Ростеха» и о технологическом партнерстве «Газпромнефть ИТО» с ГК Softline.

Компания «СберТех» и ИТ-оператор «Газпром нефти» («Газпромнефть ИТО») подписали соглашение о совместном развитии ИТ-решений для промышленных компаний. Партнерство предполагает создание и внедрение информационных систем на базе российского программного обеспечения как внутри компаний, так и во внешних проектах.

В рамках форума прошел запуск ресурсных испытаний газотурбинного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт на компрессорной станции «Туртасская» компании «Газпром трансгаз Сургут». Двигатель разработан и произведен на «Тюменских моторостроителях» (входит в «Газпром энергохолдинг»), все комплектующие — российского производства.

По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, ТМ16 превосходит зарубежные аналоги по КПД и экологическим характеристикам, а глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров сообщил, что после испытаний предприятия готовы приступить к серийному производству.

Часть деловой программы традиционно была посвящена цифровизации ТЭК. На пленарной сессии «Цифровая трансформация ТЭК-2036: от стратегических ориентиров к системной реализации» участники обсудили, что основной вектор сложностей в отрасли сместился с нехватки отечественного ПО на необходимость проверять его работу под реальными нагрузками.

Другими темами стали сложности строительства ЦОДов, единые правила работы с отраслевыми данными и переход от разрозненных цифровых решений к интегрированным цифровым двойникам месторождений, кибербезопасность в современных реалиях.



Главную пленарную сессию посвятили теме импортозамещения. В ней приняли участие Антон Алиханов, главы регионов «тюменской матрешки» и представители нефтегазовой отрасли. Участники заявили, что локализация в нефтяных предприятиях достигла 80%, из 220 критических позиций закрыты 75%, а отрасль переходит ко второму этапу — разработке собственных решений для трудноизвлекаемых запасов. Цифровые технологии, по их словам, позволяют сократить сроки интерпретации данных в три-семь раз, но внедрение тормозят недоверие к отечественным разработкам и длительные закупочные процедуры.

Гостями форума стали представители иностранных государств. На обходе выставки с Антоном Алихановым присутствовал министр энергетики республики Белоруссии Денис Мороз. «Тюменская область — наш давний и значимый партнер. При этом потенциал взаимодействия значительно шире сложившихся торгово-экономических связей. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в энергетике и нефтехимии, промышленной и научно-технической кооперации, реализации совместных технологических проектов»,— сказал господин Мороз.

Анна Капустина, Тюмень