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Нефтедобыча упирается в цифру

Как прошел промышленно-энергетический форум TNF-2026 в Тюмени

В Тюмени с 14 по 17 сентября прошел юбилейный промышленно-энергетический форум TNF-2026. Он впервые получил официальный международный статус. В рамках форума было проведено свыше 50 деловых мероприятий, подписано порядка 20 соглашений о межрегиональном сотрудничестве и технологическом партнерстве, а также запущены ресурсные испытания первого полностью российского газотурбинного двигателя ТМ16. Ключевыми темами форума стали цифровизация ТЭК, импортозамещение и инновационные разработки для сложных месторождений.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нефтегазовый форум в Тюмени прошел в 15-й раз. Участие в форуме приняли 18 тыс. человек. В выставочной зоне свои стенды представили 70 компаний, а в рамках деловой программы прошло более 50 мероприятий. Главной темой форума в этом году стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства».

В этом году форум впервые приобрел статус международного — постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Координацию мероприятия передали Министерству промышленности и торговли РФ.

Новый статус упростил участие иностранных делегаций: МИД получил поручение выдавать визы участникам и гостям форума без взимания сборов. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, международный статус — это «и большая ответственность, и признание успехов». По его словам, главной задачей форума остается достижение практических результатов для развития промышленности и обеспечения энергетической безопасности страны.

На уличной зоне выставки разместилась техника российского производства: легковые автомобили, машины для дорожных работ и погрузчик с дистанционным управлением. На выставке «Просто о нефти» рассказывали о ее добыче. Участники форума могли познакомиться с образцами и поиграть в интерактивных зонах, симулирующих управление автомобилем и полет беспилотника.

В основной части экспозиции отдельная зона была посвящена беспилотным технологиям и роботизации. Российские компании представили образцы антропоморфных роботов, промышленные дроны для автономного сканирования и диагностики объектов в ограниченных пространствах. Демонстрировали и средства защиты предприятий от атак дронов.

Основную часть экспозиции заняли технологии для нефтедобычи и переработки. На стенде ХМАО представили гуаровую камедь, производимую в Нижневартовске. Этот продукт применяется при гидроразрыве пластов (ГРП). Уникальность технологии в том, что это единственное в России предприятие по переработке гуара, а сама продукция дешевле химических аналогов и наносит меньше вреда окружающей среде

Группа компаний «БурСервис» третий год подряд выступила генеральным партнером форума и представила на стенде оборудование для бурения и работ в скважинах. Среди экспонатов — устройства для герметизации устья скважины, инструменты для спуска обсадных колонн, оборудование для отбора керна, расширители ствола скважины и системы телеметрии.

Отдельно на форуме представили ИТ-трек. Оператор связи МТС продемонстрировал российские защищенные смартфоны и технологию промышленного 5G. На стенде холдинга «Т1» представили новое поколение АСУ ТП для крупных объектов, которое, по словам разработчиков, не имеет локализованных аналогов и обеспечивает противоаварийную защиту.

Одним из главных практических итогов форума стало четырехстороннее соглашение о расширении межрегионального Нефтегазового кластера: к проекту присоединилась Югра, объединив усилия с Тюменской областью и Ямалом.

На полях TNF было подписано порядка 20 соглашений и дорожных карт, в том числе о сотрудничестве Тюменской области со структурой «Ростеха» и о технологическом партнерстве «Газпромнефть ИТО» с ГК Softline.

Компания «СберТех» и ИТ-оператор «Газпром нефти» («Газпромнефть ИТО») подписали соглашение о совместном развитии ИТ-решений для промышленных компаний. Партнерство предполагает создание и внедрение информационных систем на базе российского программного обеспечения как внутри компаний, так и во внешних проектах.

В рамках форума прошел запуск ресурсных испытаний газотурбинного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт на компрессорной станции «Туртасская» компании «Газпром трансгаз Сургут». Двигатель разработан и произведен на «Тюменских моторостроителях» (входит в «Газпром энергохолдинг»), все комплектующие — российского производства.

По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, ТМ16 превосходит зарубежные аналоги по КПД и экологическим характеристикам, а глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров сообщил, что после испытаний предприятия готовы приступить к серийному производству.

Часть деловой программы традиционно была посвящена цифровизации ТЭК. На пленарной сессии «Цифровая трансформация ТЭК-2036: от стратегических ориентиров к системной реализации» участники обсудили, что основной вектор сложностей в отрасли сместился с нехватки отечественного ПО на необходимость проверять его работу под реальными нагрузками.

Другими темами стали сложности строительства ЦОДов, единые правила работы с отраслевыми данными и переход от разрозненных цифровых решений к интегрированным цифровым двойникам месторождений, кибербезопасность в современных реалиях.


Главную пленарную сессию посвятили теме импортозамещения. В ней приняли участие Антон Алиханов, главы регионов «тюменской матрешки» и представители нефтегазовой отрасли. Участники заявили, что локализация в нефтяных предприятиях достигла 80%, из 220 критических позиций закрыты 75%, а отрасль переходит ко второму этапу — разработке собственных решений для трудноизвлекаемых запасов. Цифровые технологии, по их словам, позволяют сократить сроки интерпретации данных в три-семь раз, но внедрение тормозят недоверие к отечественным разработкам и длительные закупочные процедуры.

Гостями форума стали представители иностранных государств. На обходе выставки с Антоном Алихановым присутствовал министр энергетики республики Белоруссии Денис Мороз. «Тюменская область — наш давний и значимый партнер. При этом потенциал взаимодействия значительно шире сложившихся торгово-экономических связей. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в энергетике и нефтехимии, промышленной и научно-технической кооперации, реализации совместных технологических проектов»,— сказал господин Мороз.

Анна Капустина, Тюмень

Фотогалерея

Лица и стенды международного форума TNF в Тюмени

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XI Международный промышленно-энергетический форум TNF проходил в Тюмени с 14 по 17 сентября

XI Международный промышленно-энергетический форум TNF проходил в Тюмени с 14 по 17 сентября

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (второй справа) во время посещения выставки

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (второй справа) во время посещения выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании &quot;ТюменьНефтеТехнологии&quot;

Стенд компании "ТюменьНефтеТехнологии"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка форума TNF EXPO на площадке Тюменского технопарка

Выставка форума TNF EXPO на площадке Тюменского технопарка

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании &quot;Метеоспецприбор&quot; (МСП). Газоанализатор стационарный взрывозащищенный ГСО-Р1 с выносным индикатором ГСО-Р1И

Стенд компании "Метеоспецприбор" (МСП). Газоанализатор стационарный взрывозащищенный ГСО-Р1 с выносным индикатором ГСО-Р1И

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Ключевой темой форума стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства»

Ключевой темой форума стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В рамках форума TNF состоялось более 50 отраслевых сессий, воркшопов и управленческих мастер-классов

В рамках форума TNF состоялось более 50 отраслевых сессий, воркшопов и управленческих мастер-классов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд ООО &quot;НЕОМАШ&quot;

Стенд ООО "НЕОМАШ"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Одновременно с форумом проводилась выставка TNF EXPO, где производители и разработчики представляли новую технику, оборудование и IT-решения

Одновременно с форумом проводилась выставка TNF EXPO, где производители и разработчики представляли новую технику, оборудование и IT-решения

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд ООО &quot;АЛМАЗ — НЕФТЕСЕРВИС&quot;

Стенд ООО "АЛМАЗ — НЕФТЕСЕРВИС"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)

Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании МТС

Стенд компании МТС

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Газотурбинный двигатель на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации

Газотурбинный двигатель на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

На полях TNF было подписано порядка 20 соглашений и дорожных карт, в том числе о сотрудничестве Тюменской области со структурой «Ростеха» и о технологическом партнерстве «Газпромнефть ИТО» с ГК Softline

На полях TNF было подписано порядка 20 соглашений и дорожных карт, в том числе о сотрудничестве Тюменской области со структурой «Ростеха» и о технологическом партнерстве «Газпромнефть ИТО» с ГК Softline

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ХМАО Руслан Кухарук, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после подписания соглашения о расширении межрегионального нефтегазового кластера

Губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ХМАО Руслан Кухарук, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после подписания соглашения о расширении межрегионального нефтегазового кластера

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В основной части экспозиции отдельная зона была посвящена беспилотным технологиям и роботизации

В основной части экспозиции отдельная зона была посвящена беспилотным технологиям и роботизации

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Основную часть экспозиции заняли технологии для нефтедобычи и переработки

Основную часть экспозиции заняли технологии для нефтедобычи и переработки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Деловую программу посвятили вопросам роста затрат на добычу, долгосрочного профицита углеводородов на мировых рынках, внедрения ИИ

Деловую программу посвятили вопросам роста затрат на добычу, долгосрочного профицита углеводородов на мировых рынках, внедрения ИИ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В выставочной зоне свои стенды представили 70 компаний

В выставочной зоне свои стенды представили 70 компаний

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Ковш роботизированного инженерного средство серии РОИН на стенде компании «Интехрос»

Ковш роботизированного инженерного средство серии РОИН на стенде компании «Интехрос»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Трансляция выступления председателя правления компании &quot;Газпром&quot; Алексея Миллера на экране телевизора

Трансляция выступления председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера на экране телевизора

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании &quot;Газстройпром&quot;

Стенд компании "Газстройпром"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (в центре) и председатель правления, генеральный директор ПАО &quot;Газпром нефть&quot; Александр Дюков (третий справа) во время посещения выставки

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (в центре) и председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков (третий справа) во время посещения выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (справа) у стенда компании &quot;Сибур&quot; во время посещения выставки

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (справа) у стенда компании "Сибур" во время посещения выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании &quot;Сибур&quot;

Стенд компании "Сибур"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании &quot;Белшина&quot;

Стенд компании "Белшина"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В форуме поучаствовали более 18 тыс. специалистов

В форуме поучаствовали более 18 тыс. специалистов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: председатель правления, генеральный директор ПАО &quot;Газпром нефть&quot; Александр Дюков, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, генеральный директор ООО &quot;Сибур&quot; Михаил Карисалов и заместитель председателя правления, начальник департамента перспективного развития ПАО &quot;Газпром&quot; Олег Аксютин во время пленарного заседания форума TNF 2026

Слева направо: председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов и заместитель председателя правления, начальник департамента перспективного развития ПАО "Газпром" Олег Аксютин во время пленарного заседания форума TNF 2026

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

XI Международный промышленно-энергетический форум TNF 2026

XI Международный промышленно-энергетический форум TNF 2026

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

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XI Международный промышленно-энергетический форум TNF проходил в Тюмени с 14 по 17 сентября

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (второй справа) во время посещения выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании "ТюменьНефтеТехнологии"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка форума TNF EXPO на площадке Тюменского технопарка

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании "Метеоспецприбор" (МСП). Газоанализатор стационарный взрывозащищенный ГСО-Р1 с выносным индикатором ГСО-Р1И

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Ключевой темой форума стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В рамках форума TNF состоялось более 50 отраслевых сессий, воркшопов и управленческих мастер-классов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд ООО "НЕОМАШ"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Одновременно с форумом проводилась выставка TNF EXPO, где производители и разработчики представляли новую технику, оборудование и IT-решения

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд ООО "АЛМАЗ — НЕФТЕСЕРВИС"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании МТС

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Газотурбинный двигатель на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

На полях TNF было подписано порядка 20 соглашений и дорожных карт, в том числе о сотрудничестве Тюменской области со структурой «Ростеха» и о технологическом партнерстве «Газпромнефть ИТО» с ГК Softline

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ХМАО Руслан Кухарук, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после подписания соглашения о расширении межрегионального нефтегазового кластера

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В основной части экспозиции отдельная зона была посвящена беспилотным технологиям и роботизации

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Основную часть экспозиции заняли технологии для нефтедобычи и переработки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Деловую программу посвятили вопросам роста затрат на добычу, долгосрочного профицита углеводородов на мировых рынках, внедрения ИИ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В выставочной зоне свои стенды представили 70 компаний

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Ковш роботизированного инженерного средство серии РОИН на стенде компании «Интехрос»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Трансляция выступления председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера на экране телевизора

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании "Газстройпром"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (в центре) и председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков (третий справа) во время посещения выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (справа) у стенда компании "Сибур" во время посещения выставки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании "Сибур"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд компании "Белшина"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

В форуме поучаствовали более 18 тыс. специалистов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов и заместитель председателя правления, начальник департамента перспективного развития ПАО "Газпром" Олег Аксютин во время пленарного заседания форума TNF 2026

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

XI Международный промышленно-энергетический форум TNF 2026

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ  /  купить фото

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