В Свердловской области по поводу выборов в ЦОН поступило 994 обращения

На горячую линию Центра общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области ко второму дню голосования поступило 994 обращения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным ЦОН, жители региона чаще всего интересуются поиском избирательного участка, уточняют информацию про дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и спрашивают про электронные списки.

В субботу, 19 сентября, проходит второй день голосования. В 8:00 в Свердловской области открылись 2233 постоянных и порядка 30 временных избирательных участков. Свердловчане в течение трех дней могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы, областного заксобрания, местных дум. Избиратели могут проголосовать традиционным способом на участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), которое доступно круглосуточно.

По итогам первого дня голосования явка на выборах в Госдуму в Свердловской области составила 21,87%, на выборах в заксобрание — 22,98%.

Павел Миняев