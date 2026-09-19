В Ижевске прошла церемония возложения цветов в День Оружейника

В День Оружейника, 19 сентября, в ижевском сквере Победы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и бюстам выдающихся конструкторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Оружейное производство в Удмуртии имеет более чем двухвековую историю. Продукция оборонных предприятий региона надежно защищает Россию, а трудовой героизм жителей республики, проявленный в годы Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн, отмечен на государственном уровне»,— говорится в сообщении. В пресс-службе главы Удмуртии напомнили, что в 2020 году Ижевску присвоили звание «Город трудовой доблести».

В мероприятии участвовали врио главы республики Ольга Абрамова, представители власти и общественники, а также прославленные конструкторы-оружейники.

Напомним, в честь празднования Дня Оружейника 19 сентября в Ижевске на Центральной площади открыты несколько тематических выставок, пройдет Оружейный диктант (12+), а вечером у стелы «Ижевск — город трудовой доблести» выложат огненную картину «Оборонный щит Родины». Праздничная программа завершится конкурсом хоров предприятий оборонно-промышленного комплекса «Заводовидение-2026. Битва хоров» (6+) на Центральной площади Ижевска 19 сентября в 19:00.