В Ижевске опубликовали программу мероприятий ко Дню оружейника

Сегодня, 17 сентября, в столице Удмуртии начинается празднование Дня оружейника. Оно продлится три дня. Праздничные мероприятия пройдут на Центральной площади Ижевска, в сквере Победы и на территории спорткомплекса «Чекерил». Программу опубликовала в соцсетях врио главы республики Ольга Абрамова.

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Среди мероприятий — различные выставки, финальные этапы республиканских военно-патриотических проектов «Гвардия» (12+) и «Равняемся на Героев» (12+), ярмарка товаров с экспозицией «Сделано в Удмуртии», «Оружейный диктант» (12+).

Завершится День оружейника 19 сентября праздничным концертом в центре Ижевска. На площади у стелы «Ижевск — город трудовой доблести» выложат огненную картину «Оборонный щит Родины». Полная программа праздника — в карточках.