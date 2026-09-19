В Екатеринбурге простились с доцентом журфака УрФУ Рафаилем Исхаковым

В траурном зале при Широкореченском кладбище в Екатеринбурге проводили в последний путь кандидата филологических наук, доцента факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Рафаиля Исхакова, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

На церемонии прощания присутствовали близкие и родные Рафаиля Исхакова, коллеги по журфаку — декан Алексей Фаюстов, экс-деканы Борис Лозовский и Иван Некрасов, профессор Владимир Олешко, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, представители башкирской общины, известные журналисты. В траурном зале не хватило места для всех пришедших, люди стояли в очереди у входа.

Рафаиль Исхаков скончался 16 сентября от тяжелой болезни. Ему было 72 года. Он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (УрГУ) в Свердловске, проходил службу в политотделе УВД Свердлооблисполкома. Работал в комсомольских органах, в том числе Свердловском обкоме ВЛКСМ. С 1994 года по 2011 год был старшим преподавателем кафедры периодической печати факультета журналистики УрГУ, с 2011 года — доцентом кафедры периодической печати и сетевых изданий департамента «Факультет журналистики» Уральского гуманитарного института УрФУ.

Рафаиля Исхакова вспоминали как незлобивого, отзывчивого и чуткого к историям других людей человек. Каждый упоминал его доброту, искренность. Но, прежде всего, все отмечали его внимание к памяти, за которой если не следить, то она превратится в «разменную монету». По воспоминаниям близких, он всегда помогал нуждающимся, выслушивал их. Бывшие студенты вспоминали его как «душу журфака», а преподаватели признались, что без Рафаиля Исхакова факультет «осиротел».

Артем Путилов