«Росатом» подтвердил падение беспилотника на градирню Курской АЭС-2

В пресс-службе «Росатома» вечером пятницы подтвердили, что 17 сентября «вражеский беспилотник» сдетонировал при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2. Объект «получил незначительные повреждения, которые не повлияли на работу станции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Курская АЭС Фото: Курская АЭС

Энергоблок продолжает работать на 100% мощности. «Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям»,— сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что утром 17 сентября беспилотник ударил по градирне реакторного блока Курской АЭС. Пожара не возникло. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к «максимальной военной сдержанности» для предотвращения риска ядерной аварии.

В июле уже сообщалось, что беспилотник атаковал градирню строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. В тот момент система охлаждения еще не была введена в эксплуатацию, работа станции не нарушалась.

Сергей Калашников