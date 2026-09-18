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Жилсон Беншимол догнал Артема Дзюбу по числу забитых мячей за «Акрон»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол в победном матче против «Ахмата» забил свой 18-й гол в составе клуба. По этому показателю он догнал Артема Дзюбу, являющегося рекордсменом команды.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жилсон Беншимол отличился 12 раз в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), также на его счету четыре гола в Кубке России и еще два забитых мяча в переходном матче против «Ротора» за право остаться в РПЛ.

В текущем сезоне РПЛ нападающий сборной Кабо-Верде забил четыре мяча по итогам девяти туров.

Андрей Сазонов