«Акрон» победил «Ахмат» в матче РПЛ

В четверг, 17 сентября, в Самаре прошел матч 9-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором тольяттинский «Акрон» принимал грозненский «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

В составе «Акрона» отличились Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян. Тольяттинская команда одержала первую победу в текущем сезоне РПЛ.

«Акрон» с восемью очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 10-й строчке, набрав 10 баллов.

Андрей Сазонов