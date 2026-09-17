«Акрон» победил «Ахмат» в матче РПЛ
В четверг, 17 сентября, в Самаре прошел матч 9-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором тольяттинский «Акрон» принимал грозненский «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ
В составе «Акрона» отличились Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян. Тольяттинская команда одержала первую победу в текущем сезоне РПЛ.
«Акрон» с восемью очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 10-й строчке, набрав 10 баллов.