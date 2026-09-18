ФК «Урал» в гостях обыграл «Нефтехимик» в матче 12-го тура Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в гостевом матче 12-го тура Лиги Пари. Игра проходила в Нижнекамске и закончилась со счетом 0:1 (0:0) в пользу уральцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Единственный гол на 75-й минуте забил Илья Ишков. В составе «Урала» вторую желтую карточку на 89-й минуте получил нападающий Мартин Секулич.

«Урал» продлил серию без поражений до 10 матчей — шесть побед и четыре ничьи. Екатеринбургский клуб набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 12 очками идет 12-м.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 26 сентября на «Арене Химки»: его соперником будет «Спартак Кострома».

Полина Бабинцева