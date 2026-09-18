Бастрыкину доложат по делу о гибели мальчика после лечения зубов в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти ребенка после операции в частной стоматологической клинике Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе веомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Поводом для вмешательства главы СКР стали обращение отца ребенка и публикации в СМИ. «По словам родителей ребенка, причиной этого могли стать допущенные при проведении операции нарушения и промедление при вызове скорой помощи»,— говорится в сообщении.

По данным портала Е1, инцидент произошел в частной стоматологии «Лана» на Уралмаше. По словам матери, 27 июля 2025 года она привела сына в клинику для лечения множественного кариеса и пульпита. Перед операцией мальчик прошел назначенные обследования, после чего анестезиолог одобрила проведение общего наркоза. Лечение должно было занять около четырех часов, поэтому мать ушла домой. Через полтора часа женщине сообщили, что ребенка увезли на скорой помощи в ДГБ №9 прямо с операции.

«Ребенок перенес не только две остановки сердца, но также инфаркт и гипоксию. У него обнаружили эмфизему мягких тканей лица и шеи, пневмоцефалию, пневмоперикард, пневмомедиастинум и двусторонний пневмоторакс»,— пишет портал.

Врачи не смогли помочь мальчику, 31 июля он скончался. В тот же день СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Клиника несколько месяцев не представляла адвокатам видеозапись операции якобы по причине молнии, ударившей в аппарат. По словам матери, камера зафиксировала, что во время операции в 12:08 уровень сатурации ребенка снизился до 88%, после чего у него начало отекать лицо. Мать мальчика считает, что анестезиолог могла не сразу определить причину ухудшения состояния. Через три минуты у ребенка остановилось сердце. Сотрудники клиники около девяти минут пытались его реанимировать, после чего вызвали скорую помощь.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и доводах, изложенных в публикациях СМИ.

Полина Бабинцева