Бывшего тренера детской футбольной команды «Факел» осудили в Курске за хищение

Ленинский районный суд Курска признал бывшего тренера детской футбольной команды «Факел» Евгения Гавришева виновным в хищении более 843 тыс. руб. у родителей 33 воспитанников. Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона 18 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, Евгений Гавришев предложил юным футболистам совершить выезд в Кисловодск. Родители перечислили тренеру необходимые суммы денег. Однако незадолго до даты поездки Гавришев объявил, что выезд не состоится, а сборы перенес на другие даты. Родители просили вернуть им деньги, но получили отказ. Впоследствии появилась информация, что он проиграл деньги в онлайн-казино.

Тренеру вменили ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере). Статья предусматривает до шести лет лишения свободы. Еще в марте Гавришев полностью признал вину. В последнем слове 18 сентября он принес извинения родителям, выразил раскаяние в содеянном, указал на возможность возместить ущерб и просил суд смягчить наказание.

Приговор может быть обжалован.

В конце июня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор по делу о хищении региональных субсидий бывшим генеральным директором футбольного клуба «Тамбов» (выступал в Российской премьер-лиге) Ольгой Коноваловой. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции по апелляционному представлению прокуратуры.

Денис Данилов