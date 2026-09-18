В Тамбовской области в августе выдачи кредитов наличными выросли на 5%

В августе 2026 года во всех областях Черноземья выросли выдачи кредитов наличными по сравнению с предыдущим месяцем, и наиболее заметно — в Тамбовской области, на 5% (с 13,9 тыс. до 14,6 тыс.). Объем выдач в регионе увеличился на 3% — с 2,2 млрд до 2,3 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронежской и Курской областях зафиксирован рост выдач на 4% (с 36 тыс. до 37,4 тыс. и с 15,6 тыс. до 16,1 тыс.). В денежном выражении в обоих регионах, напротив, наблюдается падение — на 2% и 3% соответственно: с 6,2 млрд до 6 млрд в Воронежской области и с 2,8 млрд до 2,7 млрд руб. в Курской области.

В Орловской области выдачи увеличились на 3% — с 12 тыс. до 12,4 тыс. Их объем вырос на 2% — с 12 млрд до 12,4 млрд руб.

В Белгородской и Липецкой областях фиксируется наименьший рост кредитования наличными — на 2% (с 24,1 тыс. до 24,7 тыс. и с 17,8 тыс. до 18 тыс.). В денежном выражении на Белгородчине выдачи увеличились на 1% (с 3,9 млрд до 3,94 млрд руб.), а в Липецкой области — уменьшились на столько же (с 2,96 млрд до 2,93 млрд руб.).

В целом в России за месяц кредитование наличными выросло на 4% — до 2,35 млн. Это максимальное количество займов с начала 2025 года. Объем выдач также увеличился в августе до максимального с начала прошлого года значения — 491,7 млрд руб. (на 1%).

Рост кредитования наличными в Черноземье отмечался и по итогам первого квартала 2026-го. Самую заметную динамику показали приграничные Курская и Белгородская области, где показатель увеличился почти вдвое.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Кэш карман не тянет».

Егор Якимов