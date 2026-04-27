Кэш карман не тянет

В первом квартале 2026 года объемы выдач кредитов наличными выросли во всех регионах Черноземья, подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных профильных аналитиков. Самый заметный рост показали приграничные Курская и Белгородская области, где показатель увеличился почти вдвое. В марте кредитование наличными также выросло во всем макрорегионе, причем больше всего — в Тамбовской области, показавшей более сдержанную динамику по итогам трех месяцев. Эксперты объясняют рост выдач эффектом низкой базы прошлого года, адаптацией населения к банковским ставкам и действием мер господдержки в приграничье.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в первом квартале 2026 года объемы выдач кредитов наличными выросли во всех регионах Черноземья по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Больше всего с начала года кредитование увеличилось в Курской области — более чем вдвое, с 2,75 млрд до 5,69 млрд руб. Заметный рост также фиксируется в Белгородской области — на 88%, с 4,5 млрд до 8,5 млрд руб. В Орловской области объем выдач вырос на 70% — с 2,4 млрд до 4,1 млрд руб. В Воронежской области — на 69%, с 7,7 млрд до 13 млрд руб. По объему кредитования наличными регион лидирует в Черноземье.

В соседней Липецкой области рост составил 64% — с 3,8 млрд до 6,2 млрд руб. Наиболее сдержанная динамика по итогам первого квартала в макрорегионе фиксируется в Тамбовской области, где выдачи увеличились на 54% — с 3,1 млрд до 4,8 млрд руб.

Согласно данным ОКБ, объемы выдач кредитов наличными в марте также выросли во всех областях макрорегиона по сравнению с февралем. Причем наибольший рост пришелся на Тамбовскую область, где показатель увеличился на 83% — с 1,2 млрд до 2,2 млрд руб.

Также заметно выросли в марте выдачи в Курской области — на 57%, с 1,6 млрд до 2,5 млрд руб. В Орловской области рост составил 45% — с 1,2 млрд до 1,7 млрд руб. В Воронежской области выдачи увеличились на 44% — с 3,8 млрд до 5,5 млрд руб. В Белгородской области — на 44%, с 2,5 млрд до 3,6 млрд руб. Меньше всего за месяц показатель вырос в Липецкой области — на 30%, с 2 млрд до 2,6 млрд руб.

В стране в целом по итогам первого квартала 2026 года объем выдач кредитов наличными превысил 980 млрд руб., что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте объем выдач вырос по сравнению с февралем с 225,6 млрд до 406,9 млрд руб.

Управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева поясняет, что рост кредитования наличными выглядит закономерным на фоне адаптации населения к текущим банковским ставкам. «После длительного периода высокой стоимости заимствований граждане начали активнее возвращаться к использованию банковских продуктов для решения повседневных финансовых задач. Для части домохозяйств кредиты наличными остаются инструментом поддержания текущего потребления, проведения ремонта, крупных покупок, оплаты обучения, лечения и иных необходимых расходов»,— пояснила эксперт.

Госпожа Косарева добавляет, что лидерство приграничных Курской и Белгородской областей по росту объемов кредитования в начале года объясняется эффектом низкой базы, а также масштабными мерами господдержки в этих регионах:

«Поэтому возвращается спрос на банковские продукты, в том числе кредиты наличными. Кроме того, часть заемщиков использует кредитные средства для ремонта жилья, переезда, обустройства и решения накопившихся бытовых вопросов».

Президент Ассоциации корпоративных казначеев России Владимир Козинец считает, что динамика в Курской и Белгородской областях «не обязательно означает здоровый спрос, а может быть скорее отражением повышенной потребности в деньгах здесь и сейчас». «Такие всплески нельзя автоматически трактовать как устойчивый разворот»,— заявил эксперт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что в приграничье население чаще сталкивается с необходимостью приобретения имущества взамен утраченного, что стимулирует спрос на кредиты:

«Также здесь ощутим положительный эффект от бюджетных, социальных и страховых выплат. То есть риски утраты имущества тут выше, но на платежеспособность населения при этом влияет и дополнительная поддержка».

«Не стоит игнорировать и структурный прирост денежных доходов: он здесь превышает среднероссийский. По данным Росстата, Белгородская и Курская области вошли в топ-5 по росту начисленной зарплаты в январе—феврале (19–21% год к году)»,— сказал господин Жарский.

Аналитик «Финама» Игорь Додонов полагает, что мартовский рост выдач в Черноземье и стране в целом объясняется «сезонным фактором после относительно слабых показателей января—февраля», а также постепенным снижением ставок по потребкредитам и реализацией отложенного потребительского спроса (24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5%.— «Ъ-Черноземье»).

Егор Якимов