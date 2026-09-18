Глава СКР хочет знать детали гибели трех человек после отравления в Калининске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю саратовского управления СК представить доклад о расследовании обстоятельств смерти 50-летней женщины и двоих детей 8 и 10 лет в Калининске (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СК РФ Фото: Пресс-служба СК РФ

Утром 18 сентября региональный СУ СКР сообщал о гибели трех жителей, по предварительным данным, в результате пищевого отравления. Еще один подросток находится под наблюдением врачей. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Нина Шевченко