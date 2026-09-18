Под Саратовом завели уголовное дело после гибели трех человек от отравления

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту смерти троих жителей Калининска, включая двоих детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

По данным следствия, 18 сентября в Калининске госпитализировали четырех членов одной семьи — 50-летнюю женщину и троих несовершеннолетних детей. Женщина и дети 8 и 10 лет скончались, несмотря на оказанную помощь. Третий ребенок остается под наблюдением врачей.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать пищевое отравление. Точную причину установят по результатам судебно-медицинских экспертиз. ТАСС сообщил, что медики оценивают состояние поступившего подростка как средней степени тяжести.

Следователи назначили комплекс экспертиз. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Нина Шевченко