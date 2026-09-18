В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты

В аэропорту Казани в 16:53 ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов на фоне режима беспилотной опасности. Режим действует в республике с 16:43.

Ранее сообщалось, что в Татарстане участковые комиссии подготовили порядок действий при угрозе атак БПЛА и ракет.

UPD: в 18:47 в аэропорту Казанисняли ограничения на прием и выпуск самолетов, в 20:10 в республике отменили режим беспилотной опасности.

Анна Кайдалова