В Татарстане 54 тысячи человек выбрали голосование не по месту прописки

В Татарстане механизмом «Мобильный избиратель» на выборах в этом году решили воспользоваться 54 тыс. человек. Об этом сообщил глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Это на 55% больше, чем на предыдущих выборах, когда возможностью проголосовать не по месту прописки воспользовались 32 тыс. человек.

По словам господина Кондратьева, участковые комиссии подготовили порядок действий при угрозе атак БПЛА и ракет. При непосредственной угрозе голосование на участках приостановят, а если она возникнет до открытия участков, их работу начнут после отмены воздушной тревоги.

Также он сообщил, что для выборов в республике зарезервировали автобусы, в которых при необходимости можно будет организовать избирательные участки.

Анна Кайдалова