В Екатеринбурге открылся дом культуры «Мост» для современных художников
Дом культуры «Мост» открылся в Екатеринбурге на улице Толмачева. Организаторы пояснили, что площадка объединит галерею и пространство для независимых творцов, где можно стать ближе к искусству через просветительские встречи, мастер-классы и ярмарку.
Создатели ДК «Мост» из художественной среды: куратор Серафима Мусикаева-Сницаренко работает с авторами и помогает им с портфолио, а художница Наталья Мостовщикова ушла в недвижимость, но осталась творческим человеком в душе.
Пространство задумано как «домашнее» место, где можно не только показывать работы, но и проводить образовательные проекты для молодых художников, помогать им продвигать себя. Организаторы считают одной из главных проблем современного арт-рынка то, что автор вынужден быть сам себе и менеджером, и пиарщиком, и даже холсты натягивать.
Идея открыть галерею вынашивалась около года. Сначала команда «Моста» искала большое помещение и обращалась к меценатам, но, поняв, что искусство в городе не особо ценится, решили действовать сами. По словам создателей, лучше начать с малого и доделывать в процессе, чем держать классные работы художников где-то лежащими.
В дебютном выставочном проекте «Встречное движение» приняли участие пять авторов — Анастасия Лесюк, Марина Перункова, Ирина Задорина, Сергей Лесовой, Мария Мариарти. В экспозицию отобраны работы, которые смогли раскрыть тему «движения» через проживание внутренних ощущений и внешней трансформации. В камерном зале собраны живопись, графика, фотопечать на ткани и фотоинсталляция. Вместе с привычными «человеческими» произведениями можно увидеть цифровым видео, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Открывает экспозицию перенесенный на ткань снимок «Сдвиг» (2026) Анастасии Лесюк. Художница работает в мозаичной технике с полудрагоценными камнями, но представленный экспонат — это фотопечать. В кадре запечатлено, как листва на дереве отражается воде. Из-за слабого ветра рябь на водной глади создала эффект «смазанности», от чего картинка выглядит нереальной.
Рядом на экране проигрывается видеоклип «Состояние близости» (2026) Марины Перунковой. Минутный ролик художница создавала с помощью ИИ. «Нейросеть выдает свое шаблонное представление о чем-то. Моя задача — уйти от этой "правильности". Потому что всякие искажения гораздо человечнее воспринимаются. Я иногда что-то фотографирую и подсовываю как референс»,— уточнила она.
Далее расположена инсталляция из серии «Ассимиляция опыта» (2026) Ирины Задориной. В коллекцию вошли фотографии из личного архива. Ирина Задорина подметила, как ее опыт родительской любви и семейных взаимоотношений плавно перешел в личную историю уже повзрослевшей дочери, которая строит свои отношения.
Самой большой работой стал холст «Не только здесь лишь мы свободны» (2024) Сергея Лесового. В работе представлено абстрактное ощущение связи с кем-то, с кем ты уже не будешь рядом. Можно ждать или надеяться на близость, но в реальности этого уже не случится.
Завершила выставку картина Марии Мариарти «Переход» (2025), выполненная тушью. Здесь человек по сюжету уходит в познание себя через процесс трансформации. Автор уверена, что без внутренней гармонии невозможно выстраивать коммуникацию с другими людьми в этом мире. «Конкретно эта работа — про путь к себе через метаморфозы, которые ощущаются как болезненная "линька". На пути нам приходится умирать немножечко для того, чтобы появилась новая сущность, новый "я"»,— добавила художница.
Посетить экспозицию можно до 15 октября.