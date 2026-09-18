В Екатеринбурге открылся дом культуры «Мост» для современных художников

Дом культуры «Мост» открылся в Екатеринбурге на улице Толмачева. Организаторы пояснили, что площадка объединит галерею и пространство для независимых творцов, где можно стать ближе к искусству через просветительские встречи, мастер-классы и ярмарку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставочный проект «Встречное движение» в доме культуры «Мост» Фото: София Паникова Художник Сергей Лесовой Фото: София Паникова Одна из организаторов ДК Наталья Мостовщикова Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Выставочный проект «Встречное движение» в доме культуры «Мост» Фото: София Паникова Художник Сергей Лесовой Фото: София Паникова Одна из организаторов ДК Наталья Мостовщикова Фото: София Паникова

Создатели ДК «Мост» из художественной среды: куратор Серафима Мусикаева-Сницаренко работает с авторами и помогает им с портфолио, а художница Наталья Мостовщикова ушла в недвижимость, но осталась творческим человеком в душе.

Пространство задумано как «домашнее» место, где можно не только показывать работы, но и проводить образовательные проекты для молодых художников, помогать им продвигать себя. Организаторы считают одной из главных проблем современного арт-рынка то, что автор вынужден быть сам себе и менеджером, и пиарщиком, и даже холсты натягивать.

Идея открыть галерею вынашивалась около года. Сначала команда «Моста» искала большое помещение и обращалась к меценатам, но, поняв, что искусство в городе не особо ценится, решили действовать сами. По словам создателей, лучше начать с малого и доделывать в процессе, чем держать классные работы художников где-то лежащими.

В дебютном выставочном проекте «Встречное движение» приняли участие пять авторов — Анастасия Лесюк, Марина Перункова, Ирина Задорина, Сергей Лесовой, Мария Мариарти. В экспозицию отобраны работы, которые смогли раскрыть тему «движения» через проживание внутренних ощущений и внешней трансформации. В камерном зале собраны живопись, графика, фотопечать на ткани и фотоинсталляция. Вместе с привычными «человеческими» произведениями можно увидеть цифровым видео, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Открывает экспозицию перенесенный на ткань снимок «Сдвиг» (2026) Анастасии Лесюк. Художница работает в мозаичной технике с полудрагоценными камнями, но представленный экспонат — это фотопечать. В кадре запечатлено, как листва на дереве отражается воде. Из-за слабого ветра рябь на водной глади создала эффект «смазанности», от чего картинка выглядит нереальной.

Рядом на экране проигрывается видеоклип «Состояние близости» (2026) Марины Перунковой. Минутный ролик художница создавала с помощью ИИ. «Нейросеть выдает свое шаблонное представление о чем-то. Моя задача — уйти от этой "правильности". Потому что всякие искажения гораздо человечнее воспринимаются. Я иногда что-то фотографирую и подсовываю как референс»,— уточнила она.

Далее расположена инсталляция из серии «Ассимиляция опыта» (2026) Ирины Задориной. В коллекцию вошли фотографии из личного архива. Ирина Задорина подметила, как ее опыт родительской любви и семейных взаимоотношений плавно перешел в личную историю уже повзрослевшей дочери, которая строит свои отношения.

Самой большой работой стал холст «Не только здесь лишь мы свободны» (2024) Сергея Лесового. В работе представлено абстрактное ощущение связи с кем-то, с кем ты уже не будешь рядом. Можно ждать или надеяться на близость, но в реальности этого уже не случится.

Завершила выставку картина Марии Мариарти «Переход» (2025), выполненная тушью. Здесь человек по сюжету уходит в познание себя через процесс трансформации. Автор уверена, что без внутренней гармонии невозможно выстраивать коммуникацию с другими людьми в этом мире. «Конкретно эта работа — про путь к себе через метаморфозы, которые ощущаются как болезненная "линька". На пути нам приходится умирать немножечко для того, чтобы появилась новая сущность, новый "я"»,— добавила художница.

Посетить экспозицию можно до 15 октября.

София Паникова