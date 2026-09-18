В Кировской области к 15:00 явка на выборах составила 13,2%

В Кировской области, по данным на 15:00, проголосовали 13,2% от общего числа избирателей. Об этом сообщает региональная ЦИК.

Число избирателей, включенных в списки избирателей, составляет 972,8 тыс. За ходом голосования планируют наблюдать 4, 4 тыс. наблюдателей.

Ранее сообщалось, что выборы депутатов Законодательного собрания Кировской области по одномандатному округу № 25 перенесут на следующий год из-за технической ошибки в напечатанных бюллетенях.

Анна Кайдалова