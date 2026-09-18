Итоги торгов на подсветку 10 зданий в центре Ижевска за 50 млн рублей аннулируют

ФАС предписала аннулировать результаты определения подрядчика для устройства архитектурной подсветки фасадов 10 зданий в центре Ижевска за 50,5 млн руб. Соответствующее решение антимонопольного органа опубликовано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что определение подрядчика было приостановлено по жалобе предпринимателя. Потенциальный подрядчик считает необоснованным отказ от разделения закупки на две отдельные процедуры — по ОКН и без такого статуса. Он указывал на избыточные требования к участникам, неразъяснение положений конкурсной документации и нарушения при ответах на вопросы участников.