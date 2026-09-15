50 млн направят на подсветку фасадов 10 зданий в центре Ижевска

В Ижевске ищут подрядчика для устройства архитектурно-художественной подсветки фасадов 10 зданий в центре города. Начальная цена контракта составляет 50,5 млн руб. Аукцион размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

Работы планируется выполнить в две очереди. В первую войдут дома № 213, 215, 217 и 219 на улице Пушкинской, являющиеся объектами культурного наследия регионального значения (ОКН), а также дом № 228 на улице Свободы. Во вторую — дома № 202, 204 и 206 на Пушкинской, также относящиеся к ОКН, а также здания № 35 на Красногеройской и № 46 на Лихвинцева.

Поскольку часть объектов относится к культурному наследию, к выполнению работ допускаются юрлица и ИП, имеющие соответствующую лицензию. В данный момент определение подрядчика приостановлено по жалобе предпринимателя. Потенциальный подрядчик считает необоснованным отказ от разделения закупки на две отдельные процедуры — по ОКН и без такого статуса. Он указывает на избыточные требования к участникам, неразъяснение положений конкурсной документации и нарушения при ответах на вопросы участников.

Закупка проводится в форме открытого конкурса в электронной форме. Заказчиком выступает региональный центр закупок Удмуртии. Процедура размещена 27 августа. Определить подрядчика должны 18 сентября.