Выставка «ВИЗ. Вода зовет город», «Урал Опера концерт» и «Затмение» Антониони

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать «Урал Опера концерт», выступление проектов «Ряска» и «Солнцестояние». В музеях — посетить выставки «ВИЗ. Вода зовет город», «Свет сквозь пальцы» и «Владимир Емельянов. К 120-летию архитектора». В кино — посмотреть фильм «Затмение» Микеланджело и картину «Ундина» Кристиана Петцольд. А лекторы расскажут о трендах в кино десятилетней давности и группе Kraftwerk. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в Доме Макцлецкого

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Концерт в Доме Макцлецкого

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В Доме Маклецкого 19 сентября состоится концерт проекта «Ряска». Музыканты исполнят композиции на основе гитарного эмбиента и полевых записей. Посетители смогут свободно перемещаться по залу или остаться на месте для полного погружения. Вход — по билету в музей. В рок-зале Музея андеграунда 20 сентября выступит екатеринбургский секстет «Солнцестояние» с авторской фолк-джаз программой. В их исполнении прозвучат аранжировки народных песен уральской и среднерусской традиции в стилях фанк, латина и фьюжн. Билеты — 600 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культурно-выставочный комплекс "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Культурно-выставочный комплекс "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ В «Синара Центре» 23 сентября состоится гала-концерт в честь открытия XVIII сезона арт-проекта «Бомонд». В программе прозвучат оперные арии, романсы и джазовые композиции. На сцене выступят заслуженная артистка России Тамара Савич, солисты Урал Оперы Ольга Семенищева и Валерий Гордеев, а также шоу-дуэт «Дубль-диез» и другие артисты уральской сцены. Билеты — от 900 руб. до 1,2 тыс. руб. В Екатеринбургском доме музыки 24 сентября состоится концерт духовной музыки с участием хора «Доместик» им. В.А. Копанева под управлением Марии Аранбицкой. В программе — сочинения Дмитрия Бортнянского, Сергея Рахманинова, Петра Чеснокова и современных композиторов. Билеты — 600 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Урал Опера Балет"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ "Урал Опера Балет"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 25 сентября состоится концерт классической музыки «Урал Опера концерт». В программе прозвучат произведения Мусоргского, Стравинского и современных композиторов — участников программы «Композиторские резиденции». Билеты — от 400 до 2 тыс. руб.

Выставки и экскурсии В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ работает выставка «Владимир Емельянов. К 120-летию архитектора». Экспозиция посвящена творчеству зодчего, чьи проекты — от Дома офицеров до Дворца культуры НТМЗ в Нижнем Тагиле — определили облик Свердловска и Урала в XX веке. На выставке представлены копии проектов, макеты знаковых объектов и документы из личного архива. В Ельцин-центре 19 сентября откроется выставка «Романтизм жив! Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов». Проект фотографа Ксении Инверс посвящен архитектуре 1990–2000-х годов, известной как «капиталистический романтизм». Экспозиция исследует стилистическую свободу того времени через фотографии зданий, архивные газетные заметки и интервью с архитекторами. Вход свободный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арома-медиация в выставочном пространстве

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Арома-медиация в выставочном пространстве

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В креативном кластере «У Макаровского» 19 сентября откроется выставка «Свет сквозь пальцы». Художницы рассказывают о своем опыте — от тепла касаний до давления ожиданий и внутренних мечтаний. На открытии пройдет ароматическая экскурсия Алисы Новоселовой, где зрители смогут порассуждать о запахах художественных работ. В «Синара Центре» 19 сентября художник Кирилл Бородин проведет авторскую экскурсию по своей выставке «Сувенир из Египта». Автор расскажет об исследовании археологических артефактов и размышлениях о природе коллективной памяти, а также объяснит, почему древние памятники вступают в диалог с современными сувенирами. Вход свободный. В баре «Политех» и «Маркете Арка» 19 сентября состоится открытие групповой выставки «Сход: Срез Художественного Опыта Дня / Дна». Проект подводит итоги прошедшего лета, исследуя темы уходящего прошлого и мечтаний о будущем. Выставка будет работать до 19 ноября, вход свободный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Ельцин-центре 24 сентября откроется выставка «ВИЗ. Вода зовет город». Основой экспозиции стал альбом «ВИЗ-300. За веком век», который подготовил издательский дом «Коммерсантъ-Урал» к 300-летию Верх-Исетского завода и 100-летию Верх-Исетского района. История рассказана через архивные фото, газетные вырезки и документы. Центральным образом на выставке становится вода — она отсылает к реке и пруду, вокруг которых вырос промышленный и городской ландшафт. Вход на экспозицию свободный.

Спектакли и перфомансы В Ельцин-центре 19 сентября можно увидеть постановку «ЛайкаРоллингСтоун» в исполнении Александра Савчука. Это моноспектакль о юности в Усть-Илимске, в котором личные воспоминания переплетаются с музыкой Боба Дилана и «Наутилус Помпилиус». Билеты стоят 2,4 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Во Дворце молодежи 21 сентября московский театр Гоголя представит спектакль «Герой нашего времени?» по роману Михаила Лермонтова. Постановка Антона Яковлева превращает классику в современное драматическое путешествие. Современный поэт переносится в мир романа и переживает сцены, как если бы они происходили с ним. Билеты — от 1,5 тыс. до 6 тыс. руб. Во Дворце молодежи 22 сентября московский театр Гоголя представит спектакль «Преступление и наказание» режиссера Антона Яковлева. Постановка в формате следственного эксперимента исследует внутренние конфликты центрального персонажа. Билеты — от 1,5 тыс. до 6 тыс. руб. В баре «Самоцвет» 24 сентября пройдет показ спектакля «Сква-Шки» режиссера и актера Гриши Ильина. Каждый показ, уверяют организаторы, отличается импровизацией, смелыми музыкальными решениями и взаимодействием со зрителем: граница между сценой и залом практически отсутствует. Билеты — от 1 тыс. руб.

Кино Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители в кинотеатре

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Зрители в кинотеатре

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ В Доме кино показывают альманах «Italian Вest Shorts 9. Крутые повороты». Фильм состоит из пяти итальянских историй, в которых привычный мир героев рушится за считанные секунды — после случайного знакомства на заправке или во время семейного отдыха у бассейна. Билеты — 550 руб. В кинозале Ельцин-центра с 19 сентября будут показывать фильм Микеланджело Антониони «Затмение». Картина рассказывает о молодой переводчице Виттории и ее случайной встрече с биржевым маклером Пьеро. Постепенно взаимное притяжение сменяется чувством отчужденности. Билеты стоят 300 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Библиотечный центр Екатеринбург

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Библиотечный центр Екатеринбург

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 21 сентября покажут фильм «Ундина», а киновед Михаила Витушко прочитает лекцию «Кристиан Петцольд: кино памяти, призраков и утраченной идентичности». Спикер разберет творчество режиссера как исследование исторической травмы и человеческой идентичности. Стоимость билета — 500 руб.

Лекции В пространстве у бара «Политех» (Ленина, 48) 19 сентября пройдет лекция «Кино 10 лет назад: Ла-Ла Ленд и тренд на ностальгию». Мария Кучевасова обсудит с гостями главные фильмы 2016 года — от триумфа Леонардо Ди Каприо до культового статуса «Ла-Ла Ленда» и лучших работ авторского кино. Вход свободный по регистрации. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Креативный кластер Л52

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Креативный кластер Л52

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ В креативном кластере «Л52» 20 сентября пройдет презентация антологии уральской поэзии «Заводы и заводи Екатеринбурга. Мастера горнего дела» под названием «Палочки должны быть строго перпендикулярны». На вечере можно будет услышать выступления поэтов, проведет встречу Сергей Ивкин. Вход свободный. В рок-зале Музея андеграунда 23 сентября пройдет лекция «Kraftwerk — отцы электроники»_ Автор расскажет о том, как группа изменила представления об электронной музыке и сценическом имидже и повлияла на развитие всего жанра. Входной билет стоит 500 руб. На площадке «Муниципального объединения библиотек» на ул. Антона Валека 24 сентября писатель, драматург и режиссер Лев Наумов прочтет лекцию «А где душа? Творчество после ChatGPT». Он порассуждает о том, что остается художнику в век машинного творчества, утратит ли искусство человеческое лицо и где провести грань между цифровым творчеством и симуляцией. Вход свободный, нужно зарегистрироваться заранее.

Подготовила Анна Капустина