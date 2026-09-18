БПЛА взорвался на территории автобусного парка в Курске

Беспилотники 18 сентября наносят удары по территории Курской области. Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, один дрон взорвался на территории пассажирского автотранспортного предприятия в областном центре. У пяти автобусов побило стекла. Незначительные травмы получил сотрудник предприятия — у него акубаротравма. На месте происшествия работают оперативные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации губернатора, ранее утром 18 сентября дрон атаковал частный дом в селе Белица Беловского района. В результате атаки погиб мужчина 1957 года рождения.Помимо этого, в селе Гочево БПЛА атаковал автомобиль — слепые осколочные ранения получили мужчины в возрасте 45, 55 и 65 лет. Пострадавших отвезли в областную больницу.

Также сегодня беспилотник нанес удар по частному дому на хуторе Звягин Рыльского района. В результате пострадала 68-летняя женщина, получившая акубаротравму. Пенсионерку оставили на амбулаторном лечении.

«Ъ-Черноземье» сегодня утром сообщал, что в Беловском районе Курской области в результате удара ВСУ был поврежден объект энергетики и нарушено электроснабжение в восьми населенных пунктах.

Денис Данилов