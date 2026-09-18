Восемь населенных пунктов Курской области остаются без света после атаки ВСУ

В Беловском районе Курской области в результате удара ВСУ был поврежден объект энергетики. Нарушено электроснабжение в восьми населенных пунктах района. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, восстановительные работы начнут, когда позволит оперативная обстановка. Также в слободе Белой была повреждена крыша недействующей АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего, по данным главы региона, за прошедшие сутки — с 9:00 четверга, 17 сентября, до 9:00 пятницы — в регионе сбили 196 беспилотников различных типов. Зафиксировано 90 применений артиллерии по отселенным районам и семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. Погибших нет. Ранены два человека — 68-летний мужчина в поселке Коренево Кореневского района и 38-летний мужчина в селе Песчаное Беловского района.

Накануне в результате атак со стороны Украины были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии в шести районах Курской области. Как сообщал «Ъ-Черноземье», из-за повреждения линии электропередачи в Обоянском районе подача ресурса была временно ограничена в 53 населенных пунктах Обоянского, Беловского, Большесолдатского и Октябрьского районов. Аварийное отключение затронуло более 13,7 тыс. потребителей.

Денис Данилов