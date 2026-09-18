К 15:00 в первый день выборов в Госдуму проголосовали 12,89% нижегородцев

На выборы в Госдуму IX созыва в Нижегородской области по состоянию на 15:00 в первый день голосования, 18 сентября, пришли 12,89% избирателей. Проголосовали 318,5 тыс. человек, следует из информационной системы Центризбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пришел на избирательный участок утром в первый день выборов

Фото: Правительство Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пришел на избирательный участок утром в первый день выборов

Фото: Правительство Нижегородской области

На то же время в первый день голосования в 2021 году явка составляла 8,49% (198,6 тыс. человек).

Как писал «Ъ», общая явка на выборы в Госдуму IX созыва по состоянию на 15:25 мск 18 сентября составила в России 15,99%.

Галина Шамберина