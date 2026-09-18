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В Самарской области явка избирателей на выборах составила 16,56%

Явка избирателей на выборах в Самарской области составила 16,56%. Данные по состоянию на 15:00 (MSK+1) в пятницу, 18 сентября, опубликовал облизбирком.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Самарской области с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и депутатов губернской думы VIII созыва. В регионе работают 1728 постоянно действующих избирательных участков.

В соседнем с Самарской областью Оренбуржьем явка на выборах в к 15:00 первого дня составила 19, 69%. В Оренбургской области проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ, регионального Законодательного собрания, а также местные выборы в ряде муниципальных образований.

Георгий Портнов