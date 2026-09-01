Владельца и гендиректора тамбовской фирмы обвинили в неуплате 64 млн налогов

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя ООО «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова и бывшего генерального директора организации Николая Кузнецова. Фигурантам вменяется уклонение от уплаты свыше 64 млн руб. налога на добавленную стоимость группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Тамбова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие полагает, что с апреля 2020 года по декабрь 2022-го обвиняемые организовали документооборот с десятью подконтрольными организациями, фактически не ведущими экономическую деятельность. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество компании наложен арест.

По данным Rusprofile, ООО «Автодор-Тамбов» зарегистрировано в областном центре в августе 2004 года для эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2025 году компания выручила 6,7 млн, убыток достиг 1,3 млн руб. Организация находится в процессе банкротства: в октябре 2025 года определением Арбитражного суда Тамбовской области в отношении нее введено конкурсное производство, срок которого продлен до 29 сентября. С 5 октября обязанности конкурсного управляющего исполняет Роман Чичканов. Заявителем по делу о несостоятельности выступило тамбовское ООО «СервисАгро» Сергея Панова.

В июле стало известно, что уголовное дело генерального директора тамбовского ООО «Олимп» поступило в Ленинский районный суд областного центра. По версии следствия, обвиняемый, зная о налоговой задолженности фирмы свыше 42 млн руб., вывел через другую компанию в обход своих заблокированных счетов более 23 млн, скрыв денежные средства от принудительного взыскания.

Кабира Гасанова