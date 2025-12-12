Владимир Путин наградил 14 человек из регионов Черноземья

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении госнаградами за выдающиеся трудовые или иные успехи. В перечень вошли 14 представителей Черноземья из Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Белгородской области медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена Нина Страхова — заведующая муниципальным детским садом «Радуга» в поселке Вейделевка. Награда присвоена с формулировкой «за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу». Звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено заместителю директора — главному инженеру филиала «Россетей» Сергею Гущанскому.

За храбрость и самоотверженность при исполнении профессионального и гражданского долга орденом Мужества посмертно награжден Сафар Цагараев, работавший водителем главы Илек-Кошарского поселения Ракитянского района. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в марте этого года Сафар Цагараев вывозил жителей из-под обстрелов и патрулировал улицы в сложнейших условиях.

«В результате падения дрона ВСУ в хуторе Добрино загорелась трава. Как сотрудник добровольной пожарной дружины Сафар Батырбекович выехал на пожар и попал под удар беспилотника врага. Рискуя своей жизнью, защищал свой родной дом, близких, тех, кто был ему дорог. Истинный пример мужества, доблести и отваги!»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, медалями «За храбрость» II степени отмечены сотрудник административно-хозяйственной части органов местного самоуправления Грайворонского округа Виталий Аминов и старший инженер Белгородского регионального отделения «Мегафона» Евгений Шмыренков.

В Воронежской области медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены генеральный директор ООО «Гидрогаз» Дмитрий Марков и гендиректор ООО «Спецстальтехмонтаж» Владимир Фирсов.

Шесть курских медиков награждены медалями Луки Крымского за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при организации и оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. В их числе:

заведующий отделением Льговской ЦРБ Николай Гуляев;

главврач Льговской ЦРБ Евгения Котова;

заведующий отделением Курской областной многопрофильной клинической больницы (ОМКБ) Денис Паклин;

заведующий отделением Курской ОМКБ Олег Пономарев;

заведующая отделением Курской ОМКБ Светлана Сокольникова;

врач Рыльской ЦРБ Сергей Сухов.

В Тамбовской области за многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» было присвоено директору регионального департамента ветеринарии Алексею Филину.

Недавно Владимир Путин также подписал указ о назначении 14 судей в регионах Черноземья. Кадровых ротаций не произошло только в Курской области.

Денис Данилов