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К 15:00 явка на выборах в ЯНАО превысила 30%

Явка на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к 15:00 по местному времени составила 30,55%, сообщила избирательная комиссия региона.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Самый большой процент зафиксирован в Тазовском районе — 66,09%. Самый низкий в Новом Уренгое — 13,64%. В столице ЯНАО Салехарде явка составила 24,35%.

Жители ЯНАО выбирают депутатов Госдумы и новый состав Тюменской областной думы (автономные округа входят в состав Тюменской области). На Ямале открыли 221 избирательный участок. Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00.

Павел Миняев

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