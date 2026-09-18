Гипермаркеты «О’Кей» в Екатеринбурге закроют с 21 сентября на ребрендинг

Все три гипермаркета «О’Кей» в Екатеринбурге закроются с 21 сентября на ребрендинг. Магазины сети, которую в июне приобрела «Группа Лента», откроются 30 сентября под вывеской «Гипер Лента», сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С 21 сентября закроются магазины по адресам: улица Академика Шварца, 15; улица Репина, 94; улица Бабушкина, 2. «В торговых залах обновят оборудование и навигацию, улучшат выкладку товаров и зоны самообслуживания. В гипермаркете на ул. Академика Шварца будут работать восемь касс самообслуживания, на ул. Репина — десять, на ул. Бабушкина — шесть»,— сообщили в пресс-службе «Группы Лента».

После ребрендинга в гипермаркетах будет представлено более 1,5 тыс. товаров всех категорий, включая продукцию отделов кулинарии и рыбы. В ассортимент также добавят продукцию «Гипер Ленты».

После открытия гипермаркет на улице Бабушкина будет работать с 07:00 до 24:00. Магазин на улице Академика Шварца сохранит круглосуточный режим работы, а гипермаркет на улице Репина будет работать с 09:00 до 24:00.

Сеть «Лента», основанная в 1993 году Олегом Жеребцовым, по итогам 2025 года заняла шестое место в рейтинге крупнейших российских ритейлеров с учетом маркетплейсов. По данным аналитической компании Infoline, финансовый результат компании за отчетный период составил 1,1 трлн руб. На сегодняшний день бизнес контролируют структуры холдинга «Севергрупп», принадлежащие Алексею Мордашову.

Сеть «О’Кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Ранее принадлежала люксембургской O’Key Group Дмитрия Троицкого и Бориса Волчека. В декабре 2024 года партнеры передали гипермаркеты «О’Кей» менеджменту, сосредоточив свои ресурсы на сети дискаунтеров «Да!».

Директор торговой сети «Гипер Лента» Руслан Ардовский сообщил, что сотрудники «О’Кей» продолжат работать в «Ленте». «Они хорошо знают своих покупателей, и этот опыт поможет сохранить высокий уровень обслуживания»,— заявил господин Ардовский.

Полина Бабинцева