Губернатор Самарской области проголосовал на участке в Самарском университете

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы РФ IX созыва и депутатов губернской думы VIII созыва на участке в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королева. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Он для Самарской области особенный — «Первый Молодежный». Здесь вся участковая комиссия собрана из студентов. Патриотичная, умная, увлеченная молодежь. Дорогие друзья! 18, 19 и 20 сентября — три дня, которые зададут направление развития страны и региона на годы вперед. Призываю найти время и прийти на избирательный участок! Сделайте свой выбор — честный и независимый!», — отметил Вячеслав Федорищев.

В пятницу, 18 сентября, в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях, а также в других регионах России стартовало трехдневное голосование на выборах.

Руфия Кутляева