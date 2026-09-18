Трех бывших липецких полицейских будут судить за крышевание наркодилера

Липецкий облсуд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя начальника одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) регионального УМВД Романа Пендюрина. Согласно картотеке дел, его обвиняют в трех эпизодах получения взяток и четырех — превышения должностных полномочий (ч. 1 и 3 ст. 286, ч. 3 и 5 ст. 290 УК РФ; максимальное наказание — 12 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу суда, дело рассматривается в закрытом режиме из-за наличия в его материалах гостайны. Ранее местное управление Следственного комитета России завершило расследование аналогичных дел в отношении бывшего заместителя начальника УНК Зуграба Ибрагимова и экс-главы одного из отделов Александра Ивочкина. Они заключили досудебные соглашения. Несмотря на это суд вернул их дела на дорасследование.

Сотрудников УНК задержали осенью 2024 года. Тогда местный Следственный комитет сообщал, что они подозреваются в крышевании наркодилера. По версии следствия, на протяжении двух лет они сопровождали его в места получения и реализации им наркотических средств, принимали меры по недопущению его задержания. За это они якобы получили часть от оговоренной суммы взятки общим размером 300 тыс. руб.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ».