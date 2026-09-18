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Специалисты продолжают ремонт канатной дороги в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается ремонт канатной дороги через Волгу, связывающей областной центр с городом Бор. Днем 18 сентября на опорах замечены рабочие, по канату запущена кабинка.

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Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

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Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», повреждение несуще-тягового каната произошло 5 июля. Пассажиров из двух кабин эвакуировали сотрудники МЧС.

Что произошло в день аварии на канатной дороге

В конце июля эксплуатирующая организация «Урбантех Сервис» начала ремонт, планируя восстановить канат к началу сентября. Срок возобновления движения пока неизвестен.

Галина Шамберина