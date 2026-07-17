В МГУ описали найденную в Воронежской области жемчужину возрастом 90 млн лет

Редкую меловую жемчужину обнаружили около села Лосево Павловского района Воронежской области. Ее возраст составляет около 90 млн лет. Это первая достоверно описанная ископаемая жемчужина двустворчатого моллюска из меловых отложений России. Ее описали ученые геологического факультета МГУ совместно с коллегами из Геологического института РАН, сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меловая жемчужина возрастом около 90 млн лет, обнаруженная в Воронежской области

Фото: msu.ru Меловая жемчужина возрастом около 90 млн лет, обнаруженная в Воронежской области

Фото: msu.ru

Жемчужина была образована крупными морскими двустворчатыми моллюсками, иноцерамидами, которые были широко распространены в морях мелового периода и часто обладали массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем. По мнению авторов описания, такая особенность строения раковины могла способствовать лучшей сохранности объекта.

Высокоразрешающая микрокомпьютерная томография показала, что сначала находка формировалась как свободно растущая внутри моллюска, а затем прикрепилась к внутренней поверхности раковины и стала так называемой блистерной жемчужиной. Внутри образца также было обнаружено небольшое ядро, вероятно, связанное с попаданием в мантийную полость фрагмента раковины, песчинки или другого инородного тела.

«Жемчуг содержит много органического вещества и поэтому плохо сохраняется в геологической летописи. Каждая такая находка важна не только как редкий палеонтологический объект, но и как возможность лучше понять, как жили и реагировали на повреждения древние моллюски»,— пояснил один из авторов исследования Лев Шилехин.

По данным ученых, всего в мире было обнаружено 24 месторождения меловых жемчужин. В исследовании, помимо господина Шилехина, участвовали Роман Калабин и Александр Щедухин.

Алина Морозова