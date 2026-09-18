Nordwind с 22 сентября запустит прямые перелеты из Нижневартовска в Абхазию

Авиакомпания Nordwind с 22 сентября запустит прямые рейсы из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в Сухум (Абхазия), сообщили в Стройкомплексе Югры. Первый рейс Сухум — Нижневартовск запланирован на 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Летняя полетная программа авиакомпании изменится в период с 18 сентября по 24 октября: отменяется часть рейсов из Нижневартовска в Сочи. Пассажиры, купившие билеты на эти рейсы, могут оформить возврат денег за билет или переоформить перелет на ближайшую доступную дату. «Для маршрута из Нижневартовска перевозчик предлагает в качестве альтернативы Сухум вместо Сочи. Оформить возврат или изменить билет можно по месту покупки»,— говорится в сообщении.

В прошлом году первые рейсы в Сухум из ХМАО по маршруту из Ханты-Мансийска запустила авиакомпания «РусЛайн».

Ирина Пичурина