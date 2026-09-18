Уголовное дело возбудили по факту нападения на водителя нижегородского трамвая

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на 27-летнего водителя трамвая №5 в Нижнем Новгороде. Оно квалифицировано по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Как писал «Ъ-Приволжье», нападение произошло вечером 14 сентября на проспекте Гагарина. В качестве подозреваемых полиция в тот же день задержала на улице Бонч-Бруевича ранее судимых 32-летнего нижегородца и 33-летнюю борчанку. Сейчас установлен третий подозреваемый, им оказался 26-летний нижегородец, ранее судимый за преступление в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта. Его задержали по месту жительства.

Все трое арестованы, следствие продолжается. Максимальное наказание по предъявленной статье — семь лет лишения свободы.

Егор Емельянов