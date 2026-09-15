Двух рецидивистов задержали из-за избиения водителя нижегородского трамвая

Полиция задержала двух рецидивистов после нападения на 27-летнего водителя трамвая маршрута №5 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным областной госинспекции труда, вечером 14 сентября пассажиры начали драку в салоне, из-за чего водитель остановил трамвай на проспекте Гагарина. Вышедшие из вагона трое граждан начали кидать в трамвай камни, разбив лобовое и боковое стекло.

Вагоновожатый нажал тревожную кнопку, после чего неизвестные вошли в кабину и избили его. У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга.

После случившегося полицейские задержали ранее судимых 32-летнего нижегородца и 33-летнюю борчанку. На них составили протоколы по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Для квалификации деяния по нормам Уголовного Кодекса полиция ожидает заключения о степени тяжести вреда, причиненного здоровью водителя.

В ГУ МВД добавили, что задержанный ранее был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, безопасности движения и эксплуатации транспорта, вторая фигурантка – за преступление против собственности.

Егор Емельянов