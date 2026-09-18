В Воронежской области на 11% выросли продажи новых авто за восемь месяцев

В январе-августе 2026 года в Воронежской области, лидере рынка Черноземья по объему продаж, реализация новых автомобилей выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,3 тыс. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в «Автостате».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За восемь месяцев 2025-го в регионе фиксировалось заметное падение продаж — на 22,5%. В целом за прошлый год в Воронежской области также наблюдалось сокращение, наибольшее в макрорегионе, — на 17,3%.

В Черноземье с начала года было продано 52,8 тыс. новых авто, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Больше всего в макрорегионе было продано автомобилей марки Lada — 19 тыс. (рост на 7,7%). Самой популярной моделью стала Lada Granta Sedan (3,4 тыс. машин, +40,8% год к году).

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Жили — не ту Geely».

Егор Якимов