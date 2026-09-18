Губернатор Ульяновской области проголосовал на участке в селе Карлинское

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проголосовал на избирательном участке в доме культуры села Карлинское. Об этом сообщил в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Обязательно приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор. Все мы понимаем ответственность за будущее страны, и участие в голосовании — вклад в укрепление государства. Наша с вами общая задача — быть сплоченными!», — отметил глава региона.

В пятницу в регионах России, включая Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области, стартовало трехдневное голосование на выборах.

Андрей Сазонов