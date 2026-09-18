Здание школы за 1,7 млрд рублей под Воронежем получило заключение о соответствии

Госстройнадзор подтвердил соответствие здания школы на 800 учеников в поселке Воля Новоусманского района Воронежской области проектной документации. Об этом 17 сентября сообщил заместитель председателя регионального правительства Евгений Бажанов, отметивший, что «пройден еще один важный этап перед вводом школы в эксплуатацию». Школу первоначально хотели сдать перед началом текущего учебного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Для стройнадзора такие объекты особенно показательны. Здесь результат контроля — это не количество проверок и предписаний, а готовая социальная инфраструктура, которой будут пользоваться дети и их родители. Теперь важно последовательно довести объект до полноценного запуска»,— подчеркнул господин Бажанов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», администрация Новоусманского района Воронежской области выбрала подрядчиком для строительства школы в поселке Воля местное ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронеж строй комплекс"» братьев Вороновых. Контракт был заключен за 1,5 млрд руб. при незначительном снижении его максимальной цены.

По информации ЕИС «Закупки», сейчас стоимость работ оценивается свыше 1,7 млрд руб. Стоимость исполненных подрядчиком, по актуальным данным системы, — почти 1,5 млрд руб., они полностью оплачены госзаказчиком. Новый срок исполнения контракта установлен на 16 октября 2026 года. В изначальном варианте работы предполагалось завершить до 1 августа.

Площадь четырехэтажного здания школы составит более 20 тыс. кв. м. Учреждение получит актовый зал на 370 мест с эстрадой, мастерские, столовую с пищеблоком, спортивный кластер с футбольным полем, контрольно-пропускной пункт, гараж и артезианскую скважину. Предполагается обучение 12 начальных классов, 15 средних классов и четырех классов старшей школы.

Параллельно в селе Александровка Новоусманского района идет возведение школы, рассчитанной на 1 101 ученическое место. По словам губернатора Александра Гусева, строительство планируют завершить в декабре 2026-го, и власти рассчитывают, что «в начале следующего года дети начнут обучение в новом современном здании».

Денис Данилов