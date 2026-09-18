Здание школы за 1,7 млрд рублей под Воронежем получило заключение о соответствии
Госстройнадзор подтвердил соответствие здания школы на 800 учеников в поселке Воля Новоусманского района Воронежской области проектной документации. Об этом 17 сентября сообщил заместитель председателя регионального правительства Евгений Бажанов, отметивший, что «пройден еще один важный этап перед вводом школы в эксплуатацию». Школу первоначально хотели сдать перед началом текущего учебного года.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Для стройнадзора такие объекты особенно показательны. Здесь результат контроля — это не количество проверок и предписаний, а готовая социальная инфраструктура, которой будут пользоваться дети и их родители. Теперь важно последовательно довести объект до полноценного запуска»,— подчеркнул господин Бажанов.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», администрация Новоусманского района Воронежской области выбрала подрядчиком для строительства школы в поселке Воля местное ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронеж строй комплекс"» братьев Вороновых. Контракт был заключен за 1,5 млрд руб. при незначительном снижении его максимальной цены.
- По информации ЕИС «Закупки», сейчас стоимость работ оценивается свыше 1,7 млрд руб. Стоимость исполненных подрядчиком, по актуальным данным системы, — почти 1,5 млрд руб., они полностью оплачены госзаказчиком. Новый срок исполнения контракта установлен на 16 октября 2026 года. В изначальном варианте работы предполагалось завершить до 1 августа.
Площадь четырехэтажного здания школы составит более 20 тыс. кв. м. Учреждение получит актовый зал на 370 мест с эстрадой, мастерские, столовую с пищеблоком, спортивный кластер с футбольным полем, контрольно-пропускной пункт, гараж и артезианскую скважину. Предполагается обучение 12 начальных классов, 15 средних классов и четырех классов старшей школы.
Параллельно в селе Александровка Новоусманского района идет возведение школы, рассчитанной на 1 101 ученическое место. По словам губернатора Александра Гусева, строительство планируют завершить в декабре 2026-го, и власти рассчитывают, что «в начале следующего года дети начнут обучение в новом современном здании».