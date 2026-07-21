Школу на тысячу мест под Воронежем планируют построить до конца года

В селе Александровка Новоусманского района Воронежской области строительство школы, рассчитанной на 1 101 ученическое место, ведется ускоренными темпами, почти вдвое опережающими нормативные сроки. Об этом сообщили в облправительстве 21 июля по итогам визита делегации Республики Беларусь. По словам губернатора Александра Гусева, строительство планируют завершить в декабре 2026-го, и власти рассчитывают, что «в начале следующего года дети начнут обучение в новом современном здании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Проект реализуют силами ООО «Стройинжиниринг» (принадлежит белорусскому холдингу «Белинжинирингстройинвест») в рамках соглашения, подписанного на XII Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде. Возведение четырехэтажной школы общей площадью более 20 тыс. кв. м стартовало в сентябре 2025-го. Строительство ведется по инвестиционному принципу с последующим выкупом в муниципальную собственность. Сумма выкупа будет определена после ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

«Безусловно, для подрядчика важно быстрее завершить строительство — в том числе потому, что нередко используются кредитные ресурсы, и это влияет на экономику проекта. Но не менее важно и то, что мы сами ставим задачу строить быстрее нормативных сроков, чтобы жители как можно скорее могли пользоваться новыми объектами»,— заявил Александр Гусев.

После завершения строительства школа получит имя Героя Советского Союза Федора Садчикова — уроженца Александровки. Официальное название образовательного учреждения будет звучать как «Александровская средняя общеобразовательная школа им. Ф.И. Садчикова "Вектор"». Учреждение получит большой спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и теннисным кортом, где смогут заниматься все желающие местные жители.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что власти Воронежской области и ООО «Стройинжиниринг» подписали концессионное соглашение на строительство нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте бывшего Центрального стадиона профсоюзов. На строительной площадке губернатор Александр Гусев и прибывший в регион чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов заложили в фундамент будущей спортивной арены капсулу с обращением к будущим поколениям.

Денис Данилов