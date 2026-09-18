Кандидат в депутаты Матвеев проиграл суд по инструкции для избиркомов при воздушной тревоге

Самарский областной суд отказал в удовлетворении иска кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева, оспаривавшего нормативный акт «Алгоритм действий на объектах голосования при получении сообщения об угрозе/совершении воздушного нападения на территории Самарской области». Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в депутаты Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Кандидат в депутаты Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В качестве ответчиков по делу выступали антитеррористическая комиссия Самарской области, оперативный штаб в регионе и облизбирком. По мнению истца, утвержденный алгоритм нарушает требования действующего законодательства и должен быть признан недействующим.

По итогам рассмотрения административного иска суд не поддержал доводы заявителя и оставил нормативный акт в силе.

Ранее самарский облизбирком утвердил порядок действий при ракетной опасности на выборах. Согласно документу, до начала голосования председатели участковых комиссий и руководители организаций, где размещены помещения для голосования, обязаны отработать схему укрытий.

При получении сигнала «Внимание! Ракетная опасность!» (сирена или голосовое оповещение) председатель участковой комиссии обязан незамедлительно проинформировать всех находящихся в помещении для голосования.

Георгий Портнов